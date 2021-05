A partire dal 1 luglio 2021 nel Quadrato 6/Ad del Cimitero di San Michele verranno effettuate le esumazioni ordinarie delle sepolture presenti di defunti deceduti negli anni tra il 1957 e il 1985. L’elenco dei nominati dei defunti da esumare è disponibile presso l’Ufficio Cimiteri.

I familiari dei defunti possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza Sindacale 56 del 18 maggio 2021, fare richiesta all’Ufficio Cimiteri di San Michele per disporre sulla destinazione successiva dei resti mortali rinvenuti, per poterli tumulare o cremare (ai sensi della L. 130/2001 e L.R. 32 del 02/08/2018) con pagamento dei relativi oneri.

In assenza di istanza nei termini sopraindicati da parte dei familiari per la successiva destinazione, i resti mortali rinvenuti in occasione delle predette esumazioni saranno depositati nell’ossario comune del Cimitero di San Michele.

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Cimiteri durante l’orario di apertura al pubblico oppure ai recapiti telefonici: 070/6777856 – 7185 – 7850.

Attiva anche la mail: direzione.cimiteri@comune.cagliari.it