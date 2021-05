Sono 3.937 i nuovi positivi al Coronavirus Sars-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 121 le vittime. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.201.827, i morti 125.622.

Sono 260.962 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è dell’1,5%, in lieve aumento rispetto all’1,2% di ieri.

I dimessi ed i guariti sono invece 3.816.176, con un incremento rispetto a ieri di 11.930, mentre gli attualmente positivi scendono a 260.029 (-8.116).