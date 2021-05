Tutti col naso all’insù per lo spettacolo della superLuna dei fiori, la seconda del 2021.

Il nostro satellite naturale, infatti, si troverà a una distanza più breve, nel perigeo, ossia il punto della sua orbita più vicino alla Terra. In Australia e Nuova Zelanda lo spettacolo sarà doppio grazie a un’eclissi totale di Luna.

Questa notte il satellite raggiungerà anche la fase piena. “Una ‘coincidenza’ – ha detto l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project – che viene popolarmente definita come Superluna perché in queste condizioni il nostro satellite ci appare un po’ più luminoso e un po’ più grande del solito. Una definizione che non ha alcuna valenza scientifica ma ha un indubbio fascino”. Quindi, una Luna il cui disco ci apparirà molto più luminoso e grande del solito.

L’evento potrà essere seguito in diretta, a partire dalle ore 21.30, sul canale YouTube dell’INAF.