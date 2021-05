Sono 3.738 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 126 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 171.

Sono 249.911 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, e il tasso di positività è dell’1,5%. Sono 1.142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 64 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 41. Sono invece 7.192 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 515 in meno nelle ultime 24 ore.