Cagliari, Gaetano: “Abbiamo 8 punti di vantaggio ma mancano ancora 4 gare”

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, ha parlato a margine della gara vinta per 3-2 alla Unipol Domus contro l’Atalanta che proietta la squadra rossoblù a 8 lunghezze di distacco dal terzultimo posto in classifica occupato dalla Cremonese.

“Otto punti di vantaggio sulla terzultima sono di certo importanti, ma mancano ancora quattro gare al termine del campionato, non dobbiamo essere tranquilli. Dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro per arrivare all’obiettivo: il calcio è imprevedibile, non si può abbassare la guardia”, commenta Gaetano.

“Il ruolo da play è quello che si adatta meglio alle mie caratteristiche, era quello che da tempo mi sarebbe piaciuto ricoprire. È stato bravo il Mister, avevamo concordato insieme il passaggio ad una nuova posizione, ma ci voleva tempo: intanto dovevo recuperare la forma fisica migliore dopo l’intervento al ginocchio di quest’estate, che non mi ha permesso di iniziare ad allenarmi con la squadra nel precampionato”.

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