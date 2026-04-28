Omicidio Mocci, svolta nelle indagini: ci sono tre indagati

Si stringe il cerchio attorno all’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne di Villacidro ucciso nella notte del 22 aprile a Monserrato con un colpo di pistola esploso a distanza ravvicinata. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati tre persone, attualmente sottoposte a interrogatorio.

Le indagini e gli interrogatori

A coordinare l’inchiesta sono i sostituti procuratori Enrico Lussu e Diana Lecca, insieme ai carabinieri della Compagnia di Quartu e del Nucleo investigativo provinciale. Gli investigatori stanno cercando di chiarire ogni dettaglio di una vicenda che appare sempre più definita nei suoi contorni.

Secondo quanto emerso, Mocci avrebbe accompagnato un amico a un appuntamento che si sarebbe dovuto svolgere proprio a Monserrato. L’incontro si sarebbe rivelato invece una trappola organizzata da un gruppo di rapinatori.

Gli aggressori, secondo la ricostruzione, avrebbero attirato l’amico della vittima con l’obiettivo di sottrargli il denaro. Durante l’aggressione, il giovane sarebbe stato picchiato e costretto alla fuga. A quel punto Mocci sarebbe intervenuto per difendere l’amico, ma uno dei presenti ha esploso un colpo di pistola che lo ha raggiunto al cuore, uccidendolo sul colpo.

Svolta vicina

Gli investigatori ritengono che i tre indagati possano essere direttamente coinvolti nell’aggressione e, per uno di loro, anche nell’omicidio. Dagli interrogatori potrebbe emergere la verità definitiva.

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