Tortolì, forse vittima di un brutale pestaggio: muore dopo 19 giorni di coma

L'uomo era stato trovato riverso vicino alla propria abitazione con gravissime lesioni alla testa compatibili con un brutale pestaggio

Non ce l’ha fatta Giampaolo Ferrai, l’uomo di Tortolì che lottava tra la vita e la morte dal 7 aprile scorso. Dopo 19 giorni di coma profondo, il suo cuore ha smesso di battere presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato ricoverato d’urgenza in condizioni disperate.

La vicenda, tinta di giallo sin dalle prime battute, ha avuto inizio quasi tre settimane fa. Ferrai, che viveva da solo, era stato trovato riverso a terra vicino all’ingresso della sua abitazione.

A dare l’allarme erano stati alcuni passanti, colpiti dalla gravità delle ferite: l’uomo presentava infatti lesioni violentissime alla testa, compatibili con un brutale pestaggio.

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