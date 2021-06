Assalto notturno introno alle 2,30 all’Ufficio postale di Ploaghe (Ss). I banditi sono entrati in azione nel cuore della notte in via Roma con una terna rubata qualche giorno fa ad Osilo (Ss) ed hanno letteralmente sfondato il muro dell’Ufficio con la benna riuscendo a prendere la cassaforte e caricarla su un camioncino, anch’esso rubato.

Un’azione velocissima che ha permesso loro di scappare sul mezzo, ritrovato in campagna dai Carabinieri, intervenuti sul posto, poco distante dal paese. Il bottino è di 25mila euro.