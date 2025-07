Cagliari, tenta di rubare la borsa a un pensionato: un uomo in arresto

L'episodio è avvenuto questa mattina in Corso Vittorio Emanuele II, proprio di fronte alla caserma. In attesa di udienza l'uomo si trova ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per tentato furto con strappo aggravato.

L’episodio è avvenuto questa mattina in Corso Vittorio Emanuele II, proprio di fronte alla caserma. I militari, durante il servizio, hanno notato un individuo mentre cercava di strappare con violenza una borsa a tracolla a un pensionato di passaggio. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito la fuga dell’aggressore, che è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo, fissata per domani come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

