Olbia, sorpreso a spacciare cocaina: gestore di un bar in manette

Un 34enne, titolare di due bar a Olbia, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato colto in flagrante mentre cedeva droga a un acquirente.

L’operazione è culminata dopo giorni di indagini, durante i quali i Carabinieri hanno monitorato le attività gestite dall’arrestato. Al momento opportuno, proprio mentre avveniva lo scambio di stupefacenti, i militari sono intervenuti. Una perquisizione immediata ha permesso di rinvenire, nascosto negli slip di Porcu, un ovulo contenente oltre 30 dosi di cocaina.

Successivamente, la perquisizione nell’abitazione del 34enne ha portato alla scoperta e al sequestro di 670 grammi di cocaina in pietra, mille euro in contanti (presunto provento dell’attività di spaccio), un orologio Rolex, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Sorprendentemente, all’interno della casa è stata rinvenuta anche una bomba carta.

