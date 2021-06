Si terrà domani giovedì 3 giugno un tavolo tecnico per dirimere la questione dei ‘4 posti a tavola’ nei ristoranti, valida sia in zona gialla che in zona bianca. Questione, che, negli ultimi giorni, ha destato non poche polemiche.

Secondo le Regioni e buona parte del centrodestra, questa interpretazione è troppo restrittiva. Una proposta accettabile, secondo le Regioni, sarebbe quella di lasciare il limite solo per i ristoranti al chiuso.