Sardegna, non c’è carenza di pediatri | Bartolazzi: “Frutto del lavoro svolto”

L’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha analizzato lo studio effettuato dalla Fondazione Gimbe, in merito alla presenza di pediatri nelle regioni italiane.

Secondo i dati infatti, emerge una Sardegna virtuosa in cui non si registrano carenze nel settore: “La Sardegna è tra le nove regioni italiane nelle quali non si registrano carenze, con un rapporto ottimale di un pediatra di libera scelta ogni 850 assistiti: siamo perfettamente in linea con l’ultimo accordo collettivo che ha innalzato il rapporto ottimale tra medici e pazienti da 600 a 850 assistiti”.

“Sappiamo che entro il 2028 sessantadue pediatri andranno in pensione – ha proseguito l’assessore – ma riteniamo che possano essere compensati dai medici che si specializzeranno nei prossimi anni all’Università”.

Restano però le criticità relative alle aree interne, ma Bartolazzi rassicura: “La Regione sta attivando le case di comunità e istituendo le cosiddette “aree disagiatissime”, ora al vaglio di una contrattazione specifica”.

“La situazione sta cambiando – conclude Bartolazzi – rileviamo i primi segnali di un’inversione di tendenza frutto del lavoro svolto dall’assessorato della Sanità della Giunta Todde”.

