Le discussioni incentrate sulla “regola delle 4 persone a tavola nei ristoranti” sembrano avviarsi verso una conclusione positiva: nelle prossime ore potrebbe infatti essere cancellata all’aperto e modificata al chiuso.

Dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome arriva la proposta di far decadere i limiti all’aperto e di estendere, per due settimane, il tetto massimo al chiuso da 4 a 8 commensali per tavolo e su questa soluzione è arrivata anche l’approvazione del governo.