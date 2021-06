Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, dove un’auto è uscita di strada.

Per cause ancora da accertare un’autovettura ha perso il controllo ed è uscita di strada colpendo un palo dell’illuminazione pubblica e ribaltandosi più volte, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo coinvolto e congiuntamente al personale sanitario del 118 per soccorrere gli occupanti feriti, quattro ragazzi di sesso maschile.

I quattro sono stati trasportati in codice rosso dalle ambulanze inviate dal servizio territoriale di emergenza del 118.

La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione stradale. Al termine delle operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco hanno operato per prestare assistenza alla Radiomobile dei Carabinieri del Comando di Quartu, intervenuti sul posto per gli accertamenti e i rilievi di legge.