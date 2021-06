I carabinieri della Stazione di San Vito (Su), a seguito delle indagini scaturite dalla querela presentata in data 18 novembre dell’anno scorso da un 64enne del paese, hanno denunciato per truffa aggravata un 24enne residente nel Quartiere Pianura di Napoli già gravato da numerose denunce e un 52enne residente a Volla, anch’egli ben noto alle forze dell’ordine.

La vittima è stata attratta da un annuncio su una piattaforma di e-commerce che reclamizzava la vendita di un motore per la Hyundai Tucson e ha contattato telefonicamente il venditore su un’utenza poi risultata intestata al secondo truffatore. Dopo una breve trattativa il 64enne ha eseguito un bonifico su una carta Postepay risultata in uso al primo dei due campani. Naturalmente il bene oggetto della compravendita non è mai stato consegnato alla vittima e i presunti venditori si sono resi irreperibili non appena è pervenuto loro il danaro.

I carabinieri hanno quindi avviato l’indagine con la collaborazione del gestore telefonico e dell’amministrazione delle Poste andando a verificare a chi fosse materialmente giunto il provento del neanche troppo complesso raggiro. Purtroppo in tanti ancora rischiano acquisti con interlocutori sconosciuti e lontani con pagamenti anticipati il cui coefficiente di rischio non può essere considerato accettabile.