Sono 2.199 i positivi al Sars-CoV-2 in Italia nelle ultime 24 ore, 303 in più rispetto a ieri. Sono invece 77 le vittime in un giorno.

Sono 218.738 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24. Il tasso di positività al Covid è all’1%.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.237.790, i morti 126.767. I dimessi e i guariti sono invece 3.936.088, con un incremento di 8.912 rispetto a ieri.