Pula, in casa una serra di marijuana: arrestata 44enne | Video

Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga ha portato alla scoperta di una serra “indoor” perfettamente attrezzata all’interno di un’abitazione nell’hinterland di Cagliari. L’intervento è stato condotto dagli investigatori della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa della Polizia di Stato, al termine di un’attività investigativa articolata.

Al centro dell’indagine una donna di 44 anni, con precedenti di polizia, ritenuta attiva nella gestione dello spaccio nel territorio di Pula. Le attenzioni degli investigatori erano già state attirate da alcuni movimenti sospetti, documentati attraverso servizi di osservazione e pedinamento nei giorni precedenti al blitz.

L’operazione è scattata nella giornata di sabato, quando gli agenti hanno fermato la donna e proceduto a una perquisizione. All’interno di un immobile nella sua disponibilità è stata rinvenuta una coltivazione composta da 121 piante di cannabis indica in fase di fioritura, alimentata da un sistema completo di aerazione e illuminazione artificiale.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati anche circa 1.700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a materiale utile al confezionamento della sostanza.

In una prima fase la donna avrebbe mostrato reticenza, ma gli approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare un ulteriore locale utilizzato per la coltivazione, confermando la natura strutturata dell’attività. Sono tuttora in corso accertamenti per verificare eventuali allacci abusivi alla rete elettrica, presumibilmente utilizzati per alimentare la serra.

Secondo una stima prudenziale, le 121 piante sequestrate avrebbero potuto generare, una volta essiccate, un quantitativo significativo di marijuana, con un valore sul mercato al dettaglio compreso tra 60.000 e 80.000 euro nelle piazze di spaccio dell’area cagliaritana.

Al termine delle operazioni, la donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

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