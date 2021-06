Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio in centro a Cagliari dove una Polo guidata da una 66enne cagliaritana mentre percorreva via Dante, arrivata all’altezza dell’incrocio con via Petrarca si è scontrata con una Kia condotta da un 37enne cagliaritano che percorreva via Dante.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso del Policlinico. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.