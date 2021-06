I Carabinieri di Serramanna (Su) a conclusione un’indagine hanno denunciato in stato di libertà per truffa e frode informatica, G.O. 46enne di Solofra (Av), personal trainer e S.L. 55enne disoccupato di Taranto i quali, utilizzando un account web apparentemente riconducibile alla banca online Webank, con artifizi e raggiri hanno carpito i codici d’accesso di un conto corrente intestato a un impiegato 30enne da Serramanna, che appena accortosi della frode ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri. I due avendo i codici di accesso al conto del 30enne hanno effettuato bonifici per complessivi 3.300 su carte Postepay e conti correnti risultati a loro riconducibili.

