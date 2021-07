“Cerchiamo un tetto in cambio di una mano lavorativa, aiutateci”. È l’appello di una giovane coppia cagliaritana la quale, ormai da 5 giorni, si trova a dormire in macchina, insieme ai suoi due bimbi, dopo essere stata cacciata di casa dalla famiglia.

“Purtroppo, non lavorando le nostre possibilità sono di offrire una mano lavorativa in cambio di una fissa dimora, che ora non abbiamo più”, racconta il protagonista del dramma, mandato via di casa dalla mamma dopo un litigio. “Sono disposto anche a fare il custode in qualche abitazione, terreno o cantiere pur di tenere la famiglia al caldo”.

Chiunque volesse mettersi in contatto con la famiglia per darle una mano, può farlo inviando una mail alla nostra redazione – redazione@cagliaripad.it

