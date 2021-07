È stato rintracciato e portato in caserma a Cagliari il 63enne che ieri pomeriggio ha sparato alle gomme di un’auto che aveva sorpassato la sua Renault Megane station wagon lungo la statale 131 a Serrenti.

L’uomo è stato bloccato in viale Diaz ed era in stato confusionale e non ricordava dove aveva parcheggiato l’auto a bordo della quale, probabilmente, si trovava la pistola.

