Dolore e rabbia per camionista morto sulla 131, Boeddu: “Si realizzi task force”

Le strade della Sardegna continuano a macchiarsi di sangue. La notizia della morte dell’autista del camion in seguito all’incidente sulla 131, in prossimità di Macomer, ha fatto scattare l’ennesimo grido di allarme. Per questo motivo il segretario della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, ha espresso tutta la sua frustrazione e tristezza per l’ennesimo incidente.

“C’è una fortissima indignazione, il mio telefono non smette di squillare da quando è accaduta la tragedia. Il settore dell’autotrasporto e della logistica della Filt Cgil, composto da autisti, corrieri e da chi ogni giorno è coinvolto nelle operazioni di carico e scarico delle merci, è profondamente scosso da questa ennesima morte che si verifica mentre un collega è al lavoro” ha affermato il segretario.

“I lavoratori ci chiedono – chiarisce Boeddu – di imporre alle istituzioni di farsi carico del problema, di verificare tutti i cantieri, di far rispettare le norme sulla sicurezza e di mettere in piedi una task force per cercare di azzerare gli incidenti”.

“Non c’è giorno – ha concluso il leader sindacale di categoria – in cui non vediamo addetti allo sfalcio dell’erba nelle cunette che avvertiamo all’ultimo momento a causa di gare assegnate al massimo ribasso. Oggi ne paga le conseguenze un autista, un ragazzo, un padre di 48 anni. Domani, se non ci si siede ad un tavolo di confronto in cui vengono esaminate tutte le criticità, a chi potrebbe toccare?”

