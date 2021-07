Al via l’8 agosto 2021 l’attesissimo tour estivo di Marlene Kuntz che dopo l’assaggio della scorsa estate, con soli tre concerti speciali, la storica band cuneese torna sui palchi di tutta Italia, accompagnati per la prima volta alla batteria da Sergio Carnevale (Bluvertigo), con il loro “Post-pandemic Tour”.

La band in un post sui social racconta così il tour:

Ebbene sì! E le date le vedete qua sotto: preparatevi e attrezzatevi per le città a voi più comode. Il concerto sarà magnifico, perché siamo davvero molto in forma. In foto con noi Sergio Carnevale, amico di sempre, batterista storico e bravissimo dei Bluvertigo. Luca, il nostro amato Luca, “per ragioni personali ha deciso di prendersi del tempo per se stesso e di staccare dalla musica per qualche mese” (queste le parole che ci ha chiesto di trasmettere a tutti voi). Va da sé che rimane elemento fondante del gruppo e che rientrerà a far parte della band appena sarà possibile.

Non vediamo l’ora di ritrovarvi tutti”