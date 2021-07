Come ogni anno arriva puntuale la “Governance Poll” del quotidiano Il Sole 24 Ore dove si fa una classifica sul gradimento dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci delle principali città italiane.

Il tradizionale studio pubblicato oggi, lunedì 5 luglio, dice che il sardista Christian Solinas perde 5 punti percentuali rispetto all’anno scorso e si attesta negli ultimi posti tra i Presidenti di Regione.

Per errore l’Assessore regionale degli Enti Locali, Quirico Sanna e l’ex Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari, Paola Piroddi hanno postato un link relativo ai dati del 2020.

Sulla vicenda è intervenuta la consigliera comunale dell’opposizione Camilla Soru che ha postato sui social gli screenshot dei due esponenti del Psd’Az con un post in cui si afferma: “Il Psd’az non si accorge che il presidente solinas è arrivato quasi al fondo della classifica del sole24ore e continua a fargli i complimenti per il il risultato ottenuto, pubblicando l’articolo della classifica dell’anno scorso quando era ottavo. Non so se sono più divertita o più in imbarazzo. Complimenti”

Qualche ora dopo, i due post pubblicati dagli esponenti del centrodestra sono stati cancellati.