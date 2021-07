I dati comunicati dal ministero della Sanità israeliana, a seguito di un’analisi della situazione pandemica nel Paese in cui la vaccinazione di massa è avvenuta in maniera esclusiva con un solo tipo di farmaco, mostrano come il siero Pfizer sia “in maniera significativa meno efficace nel prevenire la diffusione della variante Delta”.

I numeri confermano comunque che il vaccino in questione protegge da un’infezione in forma acuta e dall’ospedalizzazione. Il nuovo aumento di casi nello Stato di Israele, nella percentuale del 90%, è attribuito alla variante Delta (ex Indiana).

