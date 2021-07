Un mare arcobaleno, tra cartelloni sul Ddl Zan e omaggi a Raffaella Carrà, grande soubrette scomparsa di recente. Si è presentata così questo pomeriggio piazza del Carmine a Cagliari, punto di inizio del Pride, la manifestazione per i diritti Lgbt+ che ha registrato la presenza di oltre duemila persone.

Un’occasione, oggi più che mai, per spingere opinione pubblica e politica all’approvazione del decreto di legge Zan, ancora arenato al Senato e calendarizzato per martedì 13 luglio.

E ancora, immagine simbolo di questa edizione è sicuramente il caschetto biondo della Raffaella nazionale, che ha fatto e farà ancora da sottofondo alla manifestazione, iniziata con il ritornello “Quant’è bello far l’amore da Trieste in giù” e proseguita poi con “Rumore” e “Ballo ballo”. E poi via: che il corteo abbia inizio.

Ecco una carrellata di foto e di cartelloni:

