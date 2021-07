Arriva un’altra segnalazione di rifiuti abbandonati da parte di Valerio Piga, responsabile per la Sardegna del gruppo Difensori della natura: questa volta la discarica illegale ha interessato il quartiere San Michele, a Cagliari.

“Si trova proprio a fianco al cimitero di San Michele, in via Monferrato. Per anni, quando pulivano, veniva usato come parcheggio di fortuna per i tanti cittadini che si recavano a salutare i propri defunti. Adesso viene usata abusivamente come discarica di materiali edili e non solo.

Il Sindaco di Cagliari Truzzu continua a rilasciare interviste dove afferma che invece ‘la città non è sporca’ nonostante le critiche mosse dalla maggioranza dei cittadini“.

