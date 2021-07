“Voglio che questa sia la loro giornata”. L’Assessora alle Politiche Sociali, del Benessere e della Famiglia del Comune di Cagliari, Viviana Lantini, ha voluto festeggiare insieme alle ragazze e ai ragazzi di Casa di Gio e Casa di Sidney la conclusione del Laboratorio “Costruiamo il Benessere, mattoncino dopo mattoncino”.

I protagonisti del laboratorio, aiutati dagli operatori della Cooperativa Agape e con la supervisione di un esperto dell’Associazione Karalisbrick, hanno puntato tutto sulla loro creatività e sono riusciti a realizzare il monumento cagliaritano della Torre dell’Elefante con i mattoncini LEGO.

L’opera realizzata è stata formalmente donata al Servizio Politiche Sociali, nella sede di via Nazario Sauro, nella mattina di giovedì 15 luglio 2021, con la consegna all’Assessora Lantini.

“I ragazzi sono stati bravissimi – ha commentato Viviana Lantini – nel realizzare un’opera che non mi aspettavo potesse essere così bella. Invece sono riusciti a stupirmi. Voglio ringraziare e fare i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato, ma soprattutto ai ragazzi per l’impegno che ci stanno mettendo. Il tutto con l’aiuto della Cooperativa Agape che sta facendo un grande lavoro con impegno e umanità. E voglio ringraziare anche il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, che non si tira mai indietro quando ci sono queste iniziative che, seppure piccole, hanno un grande significato”.

Ai ringraziamenti si è unito lo stesso Edoardo Tocco (“Io voglio fare i complimenti a tutto l’Assessorato alle Politiche Sociali per quanto sono riusciti a realizzare”) che ha partecipato alla piccola cerimonia di consegna, accanto alla consigliera Antonella Scarfò e all’Assessore all’Innovazione Tecnologica, Alessandro Guarracino.

