L’Osteria del Forte a Palazzo Doglio si prepara a riaccogliere, mercoledì 25 agosto 2021, lo Chef Massimiliano Mascia dallo storico Ristorante San Domenico di Imola, il due stelle Michelin più longevo d’Italia, in occasione del terzo appuntamento di “Notti Stellate”.

Complici le tante giornate trascorse al San Domenico da bambino con gli zii Valentino e Natale Marcattilii, Chef Mascia si innamora della cucina sin da piccolo.

La sua grande passione, dopo qualche anno, lo porta nelle cucine del Ristorante Vissani e del Romano di Viareggio, nell’Osteria Fiamma di New York, dai francesi Bastide Saint Antoine e alla corte del pluristellato Alain Ducasse al Plaza Athenée di Parigi.

Nel 2010 torna a Imola, dove prende le redini del San Domenico e della sua intera gestione a soli 27 anni.

In occasione della cena a quattro mani all’Osteria del Forte con l’Executive Chef Alessandro Cocco, Max Mascia presenterà in una serata unica la cucina “naturalmente elegante ma anche vivace e accogliente” del San Domenico e alcuni dei suoi grandi classici come l’”Uovo in Raviolo con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione”, che la hanno resa famosa nel mondo.

