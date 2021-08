Incidente mortale lungo la Statale 126, la così detta “Sud Occidentale Sarda”, questa mattina nel territorio comunale di Guspini.

Lo scontro ha coinvolto due autovetture, un Fiat Doblò e una Opel Corsa. L’impatto è stato molto violento: il bilancio è di una vittima e cinque feriti, tutti trasportati in ospedale in gravi condizioni in codice rosso.

La vittima è una ragazza di 25 anni, tra i feriti la più grave è stata portata in elisoccorso al Brotzu.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, personale di Anas, i Vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Pabillonis e i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.

