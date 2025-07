Portoscuso, operaio ferito nella stiva di una nave

L’uomo, 58 anni, è stato soccorso con tecniche SAF e trasportato in ospedale in elisoccorso: non è in pericolo di vita

Paura nella mattinata di oggi a Portoscuso. Nel porto industriale di Portovesme, un operaio di 58 anni è rimasto ferito mentre lavorava all’interno della stiva di una nave attraccata alla banchina principale. L’allarme è scattato intorno alle 7, quando i colleghi hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti con urgenza i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, che con l’impiego delle tecniche SAF (speleo alpino fluviali) si sono calati all’interno della stiva, hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno recuperato in sicurezza.

Il ferito è stato poi affidato al personale medico del 118 e trasportato in elisoccorso in ospedale. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche la Capitaneria di Porto, che ha avviato le verifiche e gli adempimenti di competenza per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’infortunio sono ancora in fase di accertamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it