Da oggi è possibile mettere la propria firma online per tutti i referendum e le leggi di iniziativa popolare.

Una novità storica ottenuta dall’associazione Luca Coscioni e da Mario Staderini, ex segretario dei Radicali, che hanno lottato per due anni per poter firmare online per il referendum per l’eutanasia legale.

L’emendamento che ha portato alla conquista storica è stato approvato all’unanimità il 19 luglio scorso dalle commissioni Affari costituzionali e Ambiente. Il testo prevede il riconoscimento delle firme raccolte online tramite identità digitale (Spid) e carta d’identità elettronica.

La campagna per il referendum per l’eutanasia legale è iniziata a giugno e ha già raccolto quasi 400 mila sottoscrizioni, di cui 18 mila firme digitali sull’apposita piattaforma “Raccolta Firme Online” . Tra le città che hanno contribuito maggiormente all’iniziativa popolare c’è anche Cagliari con 5mila firme (in Sardegna si è raggiunta quota 10 mila).

“È la dimostrazione che la democrazia è forte quando si consente ai cittadini di esercitare i propri diritti”, ha annunciato all’agenzia Ansa Mario Staderini.

