Anziché pensare alla sanità al collasso, alle liste d’attesa lunghissime, ai controlli agli arrivi nei porti e negli aeroporti, agli interventi economici a sostegno dei territori, delle imprese, delle cittadine e dei cittadini colpiti dagli incendi, il presidente deve essere impegnato nella preparazione del concorso per il tribunale amministrativo: pensa al proprio futuro, da presidente in carica, e non a quello della Sardegna. Una vergogna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it