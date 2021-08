Nella fascia d’età tra 12 e 39 anni, nel mese di luglio (dal 2 luglio al 1° agosto), delle persone ricoverate nelle strutture ospedaliere sarde per Covid-19 solo il 2,7% aveva avuto il ciclo completo di vaccinazioni, mentre l’89,9% non era vaccinato. Nella fascia d’età tra i 40 e i 59 anni il 7% era vaccinato con due dosi contro l’85,1% non vaccinato. Infine nella fascia di età dai 60 ai 79 il 20,9% delle persone ricoverate era vaccinato contro il 63,3% non vaccinato.

Questi numeri, resi noti con una semplice e intuitiva infografica postata nella pagina facebook dalla Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, dovrebbero far capire con semplicità in che modo le vaccinazioni stanno limitando la diffusione dell’epidemia. Senza azzerare le possibilità di contagio, come si deduce dai dati, ma per lo meno restringendone la portata.

Eppure, tra i commenti, non manca chi continua ad accusare di “terrorismo” l’azienda cagliaritana (così come fa con i media che diffondono i dati).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it