La Festa del Gusto Internazionale, che si è svolta quest’anno a Marina Piccola dal 6 al 22 agosto, è stata un successo. Nonostante le temperature elevate, i cagliaritani non si son lasciati intimorire e, dopo un tuffo al Poetto, hanno fatto tappa alla prima fermata.

Un vero e proprio “festival dello street food”, con tanto di postazioni distanziate per evitare assembramenti e godersi i menù proposti dagli stand locali, nazionali e internazionali, con tanto di vista mare.

In pole position gli arrosticini di pecora e il brebei burger, già noto agli intenditori del capoluogo. Lì vicino il piccolo camper delle bevande con cui accompagnare i piatti, con l’intramontabile capirinha sarda o, per gli amanti dell’esotico, i cocktail brasiliani.

Più avanti il grande classico della cucina nostrana, il porchetto arrosto, per poi passare alla grigliata di ventisei metri quadri di carne argentina arrostita da Asado del parillero Mauro Provitnia.

Non sono mancati i piatti gourmet come i maxi burger cotti a bassa temperatura dell’hamburgeria made in Usa, il BBQ dell’American Serial Griller, o il pulled pork con le sue diciotto ore di affumicatura.

Anche la cucina made in Italy è stata molto apprezzata dai visitatori, tra primi piatti e focacce liguri, la friggitoria romana, le piadine romagnole e i cannoli siciliani. Un tripudio di sapori tricolore che i turisti lì presenti non si son lasciati sfuggire.

Ma il vero protagonista dell’evento è stato il Beer Bus e le sue 30 spillatrici, che hanno riempito i bicchieri di birre artigianali di qualità – bionde, rosse o scure – provenienti da tutto lo stivale, comprese le migliori birre sarde, che nulla hanno da invidiare alle produzioni nazionali.

Un’occasione importante per il turismo del capoluogo, che ha saputo far valere il titolo di “miglior città gastronomica 2021” rilasciato dal Gambero Rosso. Un’opportunità in una situazione difficile per una categoria, quella dei ristoratori, che si è trovata a doversi reinventare e, alla Festa del Gusto, ne è uscita a pieni voti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it