Nella mattina di ieri il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini è stato in visita al Museo Archeologico di Cagliari.

Lo fa sapere lo stesso in un tweet, in cui sottolinea che il museo è stato “reso autonomo con la riforma e unito alla Pinacoteca Nazionale. Una collezione straordinaria di capolavori”.

A #Cagliari in visita al @MuseoArcheoCa, reso autonomo con la riforma e unito alla Pinacoteca Nazionale. Una collezione straordinaria di capolavori. pic.twitter.com/F4DR6996j8 — Dario Franceschini (@dariofrance) August 24, 2021

Si riferisce, il Ministro, alla riforma Franceschini approvata nel 2020, che ha concesso autonomia economica e gestionale al Museo Archeologico di Cagliari, ponendolo sullo stesso piano del Colosseo e degli Uffizi.

“L’autonomia funziona – aveva detto Franceschini in visita due anni fa alla struttura di Castello – in questi anni ha portato maggiori visitatori, ma è stata soprattutto uno strumento per modernizzare i musei italiani e rafforzare la tutela e la produzione scientifica. I dati parlano chiaro: l’incrocio tra riforma e qualità dei direttori si è dimostrato un mix vincente”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it