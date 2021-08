Anche la Chiesa di Cagliari, attraverso la Caritas e in concerto con la Regione e le altre organizzazioni di volontariato, sta attivando i canali di partecipazione per l’accoglienza dei profughi afghani in arrivo in Italia.

“La comunità diocesana di Cagliari partecipa con trepidazione e prossimità al dolore del popolo afghano, pronta a mettere in atto concreti gesti di solidarietà verso coloro che vivono questo momento di discriminazione e di grande sofferenza”, si legge sul sito della Diocesi che riporta le parole dell’Arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi.

“La Chiesa è sempre sensibile a tutto ciò che compromette la libertà e il rispetto della dignità umana – ha detto il presule -. Pertanto, accogliendo l’invito che Papa Francesco ha rivolto alla Chiesa italiana in occasione del Convegno di Firenze, ci impegniamo a manifestare il volto materno della Chiesa che comprende, accompagna e accarezza, pronta, ancora una volta, ad affermare radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio”.

