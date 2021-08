È stata inaugurata ieri la stagione di nozze esperienziali promossa dall’amministrazione comunale di Castiadas in chiave di rilancio turistico dopo i mesi dell’emergenza sanitaria. Angelo Carcangiu, insegnante, e Stefania Piras, operatrice sanitaria, si sono sposati nella spiaggia di Santa Giusta, nota soprattutto per l’enorme roccia a forma di tartaruga che domina le sue acque: lo “Scoglio di Peppino”. Un vero angolo di paradiso.

“Sono felice e fiero che sia stato celebrato, nel nostro comune, il primo matrimonio “marittimo”. L’auspicio – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni – è che la celebrazione odierna possa rappresentare l’inizio di un lungo ciclo di nozze esperienziali targate Castiadas. La location prescelta è una delle spiagge più belle e rinomate del nostro territorio, quella di Santa Giusta. Spero che gli sposi e gli invitati abbiano potuto apprezzare la bellezza delle nostre coste e l’atmosfera magica che solo un matrimonio in spiaggia è in grado di regalare. Con l’iniziativa portata avanti da Oggi Sposi & Exclusive Wedding e l’impegno profuso da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia intendiamo promuovere e far conoscere il nostro territorio sotto un’altra luce, nella convinzione che le bellezze che lo caratterizzano sono in grado di regalare emozioni uniche, non solo ai vacanzieri, ma anche a coloro che vogliano coronare il loro sogno d’amore”.