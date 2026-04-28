Spiagge più belle del mondo, brilla la Sardegna

La Sardegna si conferma tra le destinazioni balneari più prestigiose al mondo nella classifica The World’s 50 Best Beaches 2026, piazzando due delle sue località tra le migliori 50 del pianeta. Un risultato che rafforza l’immagine dell’isola come punto di riferimento globale per bellezza paesaggistica e qualità ambientale.

Due perle sarde nella classifica mondiale

A distinguersi sono Cala dei Gabbiani, che conquista il 18° posto, e La Pelosa, che si posiziona al 48°. Un traguardo significativo, considerando che la top 3 è dominata da mete esotiche come Entalula Beach, Fteri Beach e Wharton Beach tutte sparse tra Asia e Oceania.

La graduatoria non si basa su votazioni popolari, ma sulle valutazioni di oltre mille esperti del settore turistico internazionale, tra ambassador e giudici qualificati.

Tra natura selvaggia e icone turistiche

Le due spiagge rappresentano i due volti opposti della Sardegna. Cala dei Gabbiani è una destinazione quasi incontaminata, raggiungibile via mare o attraverso percorsi di trekking lungo la costa dell’Ogliastra, apprezzata per le sue acque cristalline e l’isolamento.

La Pelosa, invece, è una delle spiagge più celebri d’Europa, caratterizzata da sabbia chiarissima e fondali bassi, ma anche da rigide regolamentazioni per tutelare l’ecosistema e gestire l’elevata affluenza turistica.

Dominio sardo anche in Europa

Se il risultato globale è di rilievo, quello europeo è ancora più impressionante. Nella top 50 continentale figurano ben 7 spiagge sarde: oltre a Cala dei Gabbiani (3ª) e La Pelosa (10ª), compaiono anche Tuerredda (13ª), Cala Coticcio (19ª), Is Aruttas (33ª), Cala Brandinchi (40ª) e Cala Luna (46ª).

Nessun’altra regione europea riesce a concentrare un numero così elevato di spiagge di alto livello in un unico territorio, a conferma della straordinaria varietà e qualità del patrimonio costiero dell’isola.

Il confronto internazionale

A livello europeo, il primato resta alla Grecia con Fteri Beach, seguita dalla spagnola Cala Macarella. Tuttavia, la presenza diffusa della Sardegna nella classifica evidenzia un equilibrio unico tra paesaggi, biodiversità e attrattività turistica.

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