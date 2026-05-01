Giovanni Porrà, l’Alter Nos si racconta: “Sant’Efisio è unione e condivisione”

La sorpresa per l’investitura, ma anche l’emozione e il senso di responsabilità di rappresentare una figura centrale nella tradizione. Giovanni Porrà, 34 anni, è l’Alter Nos dell’edizione 2026 della Festa di Sant’Efisio.

Come hai accolto l’investitura al ruolo di Alter Nos?

“Per me è stata una sorpresa. Non mi era stata anticipata questa possibilità e nemmeno io ci pensavo, quindi è stata una forte emozione. Soltanto il giorno dopo ho realmente realizzato che il sindaco aveva scelto me per il ruolo di Alter Nos. La mia famiglia era molto contenta e orgogliosa, si tratta di un ruolo importante e sentito, anche loro erano molto emozionati”.

Quindi è stata una sorpresa assoluta?

“Sì, continuo a provare stupore e riconoscenza per il fatto che il sindaco abbia scelto me. Poi è una sensazione strana il fatto che le persone mi fermino per strada, mi riconoscano. Ho percepito la grande attenzione delle persone che frequentano la chiesa di Sant’Efisio, la chiesa di Sant’Anna, le persone che sono cresciute con me a Stampace. Ogni giorno è un tassellino in più di emozione”.

Come ti stai preparando a questo evento?

“Ringrazio l’Arciconfraternita, perché mi hanno accolto in maniera eccezionale. Con loro c’è stato un primo battesimo, abbiamo visto tutte le varie funzioni della processione. A livello mentale poi non credi ci sia da prepararsi, bisogna solo avere felicità e gioia di ricoprire questo ruolo, godersi il momento e rispettare quella che è una festa che tutti i Cagliaritani aspettano. Poi, certo, non è facile, perché è un impegno costante, comprese le lezioni di equitazione! Però sono convinto che sarà una Festa fantastica”.

Quale significato ha per te Sant’Efisio?

“Sant’Efisio rappresenta una promessa che la città di Cagliari ha fatto oltre 370 anni fa e continua a rispettare. Poi da Stampacino lo sento tantissimo, perché in fin dei conti Sant’Efisio è proprio ciò che ti senti dentro. Si possono usare tante parole per descrivere il significato di questa Festa, che è un momento di unione tra tutta la comunità. Ci si unisce tutti, fisicamente e spiritualmente, intorno al Santo. Unione e condivisione attorno a una figura, dimenticandosi di tutto il resto. Sant’Efisio è quello che tu senti quando ti passa davanti, è lì l’essenza più pura”.

In tempi così complessi dal punto di vista geopolitico, qual è l’auspicio che possiamo rivolgere al Santo?

“Che i valori espressi all’interno della Festa, cioè condivisione, unione, fratellanza e amicizia, possano essere estesi anche a tutte le varie situazioni che purtroppo ci sono nel mondo”.

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