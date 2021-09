Molti i disagi per la bomba d’acqua che ha colpito Cagliari e il sud dell’isola questo pomeriggio. Il protrarsi del maltempo, che ha causato il dirottamento di alcuni voli all’aeroporto di Elmas, ha portato il Servizio di Protezione Civile regionale a pubblicare un nuovo avviso di Criticità Ordinaria – Allerta Gialla per rischio idrogeologico che sarà in vigore sino a tutto domani. Le due giornate saranno caratterizzate da piogge e temporali.

Intanto, il maltempo ha portato al ritardo delle partenze dal Cagliari Elmas per Catania, Milano Linate, Roma Ciampino e Bergamo e al dirottamento ad Alghero dei voli di Ryanair per Bergamo e Roma Ciampino. Numerosi anche gli interventi dei Vigili del fuoco.

