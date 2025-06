Sardegna travolta da bolla di calore: domani la giornata più calda

Nonostante il Maestrale, le temperature non scenderanno al di sotto dei 37-38 gradi, raggiungendo anche quota 41 in alcune aree

Non arrivano buone notizie dal fronte del caldo in Sardegna. In questi giorni si è abbattuta sull’isola una bolla di calore di matrice tropicale che ha alzato notevolmente le temperature.

Così, anche nei prossimi giorni, nonostante il previsto ingresso del Maestrale, le temperature non scenderanno al di sotto dei 37-38 gradi e in alcune aree si arriverà anche a 41.

La giornata più calda però dovrebbe essere quella di domani, secondo quanto riferito dagli esperti dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu.

Intanto, la Protezione civile ha già diffuso un bollettino di allerta per le alte temperature.

