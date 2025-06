Meteo Cagliari, allerta gialla per le giornate di martedì e mercoledì

Il gran caldo sta per fare ritorno a Cagliari e nel sud della Sardegna nelle prossime ore, con le temperature massime percepite che raggiungeranno i 34 gradi.

In risposta a queste previsioni, il Ministero della Salute ha classificato al livello 1 l’allerta per le giornate di martedì 24 e mercoledì 25 giugno, secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Questo livello di allerta sarà contraddistinto dal colore giallo.

L’amministrazione comunale di Cagliari, in una nota, ha spiegato che “sarà necessario tenere alta l’attenzione nella zona di Cagliari a causa delle temperature previste che si attesteranno tra i 24° e i 32° con una temperatura massima percepita di 34°“. Questo tipo di allerta indica che le condizioni meteorologiche potrebbero precedere un livello 2, richiedendo una vigilanza costante.

