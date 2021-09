Al termine di Lazio-Cagliari 2-2 Walter Mazzarri, neo allenatore rossoblù è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole. “Oggi voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, mi hanno dato grande disponibilità in questi tre giorni. Li ho bombardati ma hanno cercato in ogni modo di fare quanto preparato. Poi siamo un po’ calati fisicamente per il grande dispendio di energie. Abbiamo giocato contro una grande squadra come la Lazio, concedendo pochissimo e creando molto. Sul 2-1 potevamo chiuderla con le energie del primo tempo. Anche nel secondo tempo comunque abbiamo avuto occasioni. Loro hanno già capito che io non mi accontento mai, vista la prestazione dispiace che abbiamo pareggiato. Il voto alla squadra è altissimo. Ci siamo messi a cinque sul finale e non avremmo dovuto, abbiamo avuto il braccino corto ma forse mancavano energie”.

Nandez trequartista. “I ragazzi sono stati tutti bravi, hanno lavorato sul metodista e sono stati stretti. Quando le punte non riuscivano ad andare su Leiva usciva il mediano e gli altri stringevano. Hanno fatto un gran lavoro, soprattutto quando gli attaccanti lo fanno vanno apprezzati. Poi hanno fatto un gran lavoro anche in attacco. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni clamorose, avremmo meritato di andare in vantaggio anche di uno o due goal. Nandez trequartista? Secondo me se capisce che può fare ancora meglio lo convinco. Ha la fascia come amica, ma può fare ancora più goal e più assist. Deve solo capire alcuni movimento orizzontali e alcuni movimenti. Ma facciamolo contento intanto, ha fatto una grandissima partita. Poi ripeto: sono convinto che potrà fare ancora meglio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it