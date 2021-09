Due voli cancellati oggi (Roma-Cagliari e Milano Alghero) e la maggior parte delle tratte in continuità territoriale di domani. Sabato eliminati due voli (Alghero-Milano e Olbia-Milano). Alitalia inizia a sbaraccare dalla Sardegna in vista del passaggio di consegne alla newco ITA.

Lo sciopero programmato inizialmente per venerdì da alcune sigle sindacali preoccupate per il futuro dei lavoratori Alitalia ha costretto i viaggiatori sardi ai salti mortali.

“La situazione dei lavoratori è comprensibile ma ovviamente i disagi per chi si sposta per motivi di salute o di lavoro sono pesanti”, afferma Andrea Pala, giornalista diretto a Roma per un congresso. “Per raggiungere la Capitale in tempo utile per partecipare ai lavori ho dovuto volare su Linate e raggiungere Roma in treno dopo che Alitalia ha cancellato ben due voli per i quali avevo già fatto il check-in”.

In pratica la continuità territoriale è scomparsa ancor prima della data di scadenza ufficiale, prevista il 15 ottobre.

