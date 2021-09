Si conosceranno a fine mattinata in nomi delle compagnie aeree disposte ad effettuare i collegamenti aerei da e per la Sardegna dal prossimo 15 ottobre al 14 maggio 2022. Nei giorni scorsi la Regione Sardegna ha infatti invitato 11 compagnie a “manifestare la volontà irrevocabile di svolgere il servizio aereo di linea” sulle tratte da Cagliari, Olbia, Alghero con Roma e Milano (e viceversa). L’invito è stato inoltrato a Ryanair, EasyJet, Volotea, Blue Air, Vueling, Danish Air, Blue Panorama, Neos, Ita, Air Malta, Wizz Air.

I bandi sono stati pubblicati sul sito web della Regione per un valore complessivo di 37 milioni. In base al decreto del ministro dei Trasporti, che stabilisce anche le fasce orarie dei collegamenti che dovranno garantire una copertura simile a quella data in passato da Alitalia, le tariffe per i residenti (escluse le tasse aeroportuali) saranno 39 euro sull’Alghero-Roma, 47 sulla Alghero-Milano, 39 sulla Cagliari-Roma, 47 sulla Cagliari-Milano, 39 sulla Olbia-Roma e 47 sulla Olbia-Milano. Le stesse tariffe verranno applicate anche a disabili, studenti universitari (sino a 27 anni), giovani fino a 21 anni, anziani ultra 70enni, anche se non residenti in Sardegna. Nel prezzo sarà compreso anche il trasporto di un bagaglio a mano e di un bagaglio massimo di 23 chili nella stiva.

