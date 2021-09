Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, nelle sue pagine social, annuncia: “Il nostro obiettivo di avvicinare la città al mare diventa sempre più concreto. Da lunedì la grande corsia centrale di via Roma non sarà più un parcheggio caotico ma un grande spazio urbano tutto da vivere”.

“Il primo passo – scrive il primo cittadino – in attesa del progetto definitivo di riqualificazione dell’architetto Boeri – sarà un’operazione generale di pulizia, che prevede l’eliminazione della cartellonistica, la sistemazione delle aiuole, la ripavimentazione delle parti danneggiate e il restauro degli arredi”.

I parcheggi si trasferiscono al porto. “Abbiamo previsto una soluzione per i parcheggi dei residenti della Marina” scrive Truzzu “con settanta stalli gratuiti al porto e altri 80 a tariffa agevolata alla stazione”.

In via Roma si potrà passeggiare come un tempo, e magari ospitare giochi per bambini, eventi culturali di vario genere e aree per i commercianti con tavoli e servizi. Il primo passo di un lungo viaggio che cambierà il volto di via Roma e della città.

