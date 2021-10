L’ultimo album “Flop” del rapper Salmo, al centro di un’indagine per il concerto del 13 agosto scorso, è al primo posto nella TOP10 Album Debuts di Spotify, ovvero nella classifica dei primi dieci album che nel fine settimana hanno fatto il loro debutto nella scena musicale mondiale.

L’album era stato annunciato sul profilo Instagram dell’artista olbiese già a fine agosto, con un’immagine che diceva semplicemente “Venerdì 17 settembre”. E proprio quel giorno Salmo aveva postato la copertina dell’album, che ritrae il suo primo piano con una lacrima sul volto, ispirata al dipinto “L’angelo caduto” di Alexander Cabanel, del 1868.

E dopo aver inondato Milano di sponsor e installazioni che attirano gli sguardi dei passanti, “Flop” esce ufficialmente nel panorama musicale mondiale il primo ottobre 2021 alle due del mattino, raccogliendo consensi e portando Salmo in pochi giorni al primo posto.

Come ha dichiarato l’artista al quotidiano Gallura Oggi, “Flop è nato a marzo 2020, figlio del lockdown e della pandemia globale. Il primo pezzo che ho scritto è A Dio. In quel periodo mi sentivo destabilizzato come tutti. Cancellarono il tour mondiale per la pandemia e come se non bastasse, il rapporto con la mia ex finì di lì a poco. Sono sprofondato in un periodo nel quale ero completamente fuori di testa ed ho dovuto fare un ciclo di psicofarmaci per riprendermi. Questo disco mi ha salvato la vita. È scritto con il sangue. Fatene buon uso”.

