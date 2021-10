Più di un adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato, di cui 89 milioni sono ragazzi e 77 milioni ragazze. Uno scoglio che può diventare insormontabile e che porta quasi 46mila adolescenti ogni anno a togliersi la vita ogni anno, più di uno ogni 11 minuti.

I dati sono dell’ultimo rapporto Unicef “La Condizione dell’infanzia nel mondo – Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere la salute mentale dei bambini e dei giovani”, presentato nella giornata di ieri. Tra i disturbi diagnosticati l’ansia e la depressione rappresentano il 40% e i tassi in percentuale sono più alti in Medio Oriente e Nord Africa, in Nord America e in Europa Occidentale. Talvolta, il disagio mentale è tale da lasciare i giovani con la sensazione di non avere una via di uscita. E così il suicidio è, nel mondo, una fra le prime cinque cause di morte fra i 15 e i 19 anni ma in Europa occidentale diventa la seconda, con 4 casi su 100mila, dopo gli incidenti stradali.

Tra le altre problematiche, ci sono il disturbo da deficit d’attenzione e iperattività, autismo, disturbo bipolare, disturbo della condotta, depressione, disturbi alimentari e schizofrenia, che non vengono assistiti in modo adeguato. Come confermato dall’anlisi della London School of Economics presente nel rapporto, che indica che il mancato contributo alle economie a causa dei problemi di salute mentale che portano a disabilità o morte tra i giovani è di quasi 390 miliardi di dollari all’anno.

Di fronte a questo, “i governi stanno investendo troppo poco per affrontare questi bisogni fondamentali”, ha dichiarato il direttore generale dell’Unicef Henrietta Fore. A livello globale, infatti, agli interventi per la salute mentale viene destinato circa il 2% dei fondi governativi per la salute. Ancora troppo poco.

Un giovane su 5 tra i 15 e i 24 anni dichiara di sentirsi spesso depresso o di avere poco interesse nello svolgimento di attività. E i più giovani potrebbero risentire anche dell’impatto del Covid sulla loro salute mentale e sul loro benessere per molti anni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it