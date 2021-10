Tutta ancora per aria la continuità territoriale da e per la Sardegna. Oggi l’Assessorato dei Trasporti ha chiesto un’integrazione della documentazione fornita da Ita, da presentare entro la mattinata di domani (giovedì 7 ottobre). In seguito all’esame della documentazione, l’amministrazione assumerà le decisioni conseguenti in merito alla procedura di affidamento del servizio di continuità territoriale per la Sardegna.

Intanto, come annunciato nei giorni scorsi, Volotea ha presentato ricorso al TAR della Sardegna chiedendo la sospensiva dell’efficacia del provvedimento con il quale è stata esclusa a causa di una asserita formalità burocratica. La compagnia spagnola chiede la sospensione dell’efficacia di tale provvedimento con una misura cautelare urgente e fa sapere che i legali della low-cost stanno lavorando anche a un reclamo formale che verrà inoltrato alla Commissione europea a Bruxelles.

